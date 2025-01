Por unanimidade, a Assembleia Geral Ordinária da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro reelegeu Yedda Gaspar para mais um mandato na presidência. A votação ocorreu na sede da entidade, na Rua Riachuelo, no Centro do Rio de Janeiro.

Mais uma vez, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda permaneceu prestigiada na chapa de Yedda, com dois diretores na executiva, o jornalista Mauro Veríssimo, como diretor previdenciário, e o diretor Artur Gomes de Lima, como responsável pela pasta de Comunicação e Marketing. Além disso, a AAPVR mantém quatro conselheiros na FAAPERJ: Manoel Messias dos Santos, Clara Sabença, Ana Rosa Machado e Humberto de Oliveira Filho.

Sob a direção de Yedda Gaspar, a Federação alcançou grande crescimento, conquistando a sede própria e sendo respeitada nacionalmente pelo Movimento dos Aposentados. Muitas das lutas da classe pela melhoria da qualidade de vida dos aposentados, pensionistas e idosos nasceram na FAAPERJ.

“O fato de termos seis integrantes na diretoria da FAAPERJ mostra o prestígio alcançado pela nossa associação. A Federação foi fundadora da Confederação e é uma das principais entidades de defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas, elaborando projetos, pressionando parlamentares, participando de manifestações e atendimento jurídico. É gratificante para a AAPVR fazer parte de sua diretoria”, afirmou Mauro Veríssimo.

Foto: Divulgação