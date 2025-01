A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na madrugada deste sábado (dia 25), em Piraí, uma mulher de 37 anos, por tráfico interestadual de drogas. O fato ocorreu por volta das 00h15, no km 233 da Rodovia Presidente Dutra, onde a equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF-RJ realizava fiscalização de combate ao crime relativa à Operação Canis Pugnax.

Na ocasião, os agentes abordaram um ónibus da linha São Paulo/SP x Vitória/ES e, durante verificação dos passageiros e suas bagagens, foram encontrados com a passageira da poltrona n° 31 uma bolsa contendo um tablete de pasta base de cocaína e uma lancheira infantil contendo meio tablete de haxixe.

Questionada a mulher informou que receberia R$ 300 para entregar as drogas em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à passageira por tráfico interestadual de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí) para os procedimentos legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF