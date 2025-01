Agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal recuperaram, na noite da segunda-feira (dia 27), em Barra Mansa, um veículo roubado avaliado em R$ 142 mil, segundo tabela Fipe. A ação ocorreu no km 293 da Rodovia Presidente Dutra, durante fiscalização de combate ao crime.

Na ocasião, os agentes abordaram uma carreta “cegonha” transportando diversos veículos, entre eles um Toyota Corolla Apremiumh, ostentando placas Navirai/MS. Durante a inspeção veicular, foi observado que os itens de identificação do automóvel estavam adulterados, tratando-se de um “clone” e constatando ser o original de mesmos marca/cor/modelo, mas, licenciado em Duque de Caxias/RJ, com registro de roubo no mesmo município em 20 de outubro de 2024.

Questionado, o condutor da carreta informou que havia sido contratado para buscar os carros no Rio de Janeiro, sendo em sua maioria veículos de locadora. No entanto, para completar a lotação da carreta, através de contato com um amigo guincheiro, ele completou a viagem com o Corolla. Os veículos seriam entregues em São Bernardo do Campo/SP.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa) para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do veículo roubado.

Foto: Divulgação/PRF