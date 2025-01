Morreu na segunda-feira (dia 27), em Resende, a idosa de 71 anos que sofreu um acidente envolvendo um ônibus e um trenzinho turístico em Penedo, região turística de Itatiaia. O acidente ocorreu na última sexta-feira (dia 24) deixando a turista, moradora de Itarana (ES), gravemente ferida. A idosa ficou prensada entre os dois veículos, na esquina das ruas Primavera com Resende, e não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Civil, ao chegarem no local, os policiais encontraram a idosa caída no chão, rodeada por populares. Ela sofreu uma fratura na bacia e estava visivelmente ferida. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do acidente, mas a vítima já havia sido retirada dos veículos quando a Polícia Militar chegou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h40 e encaminhou a turista ao Hospital de Emergência de Resende, cidade vizinha.

Os motoristas do ônibus e do trenzinho foram conduzidos à delegacia para prestarem depoimento. A Polícia Civil de Itatiaia investiga as circunstâncias do acidente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais