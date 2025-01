As unidades da CSN de Porto Real e de Volta Redonda conquistaram o prestigiado certificado TISAX®️ (Trusted Information Security Assessment Exchange), após a realização de auditorias externas rigorosas de segurança da informação.

O TISAX®️ é um padrão internacionalmente reconhecido de segurança da informação criado especialmente para a indústria automotiva. Ele visa assegurar que as empresas do setor atendam a exigentes requisitos de proteção de dados e informações confidenciais, especialmente no que diz respeito à troca de dados sensíveis entre fabricantes, fornecedores e parceiros. Com a obtenção dessa certificação, a CSN fortalece seu compromisso com a proteção e a confidencialidade das informações, sendo mais um passo no processo de garantir uma troca de dados segura e confiável.

O processo de certificação TISAX®️ envolve uma série de rigorosas auditorias que avaliam, entre outros aspectos, as políticas de segurança, a gestão de riscos e a conformidade com as melhores práticas internacionais em termos de segurança da informação. Esse selo garante que a CSN esteja alinhada aos mais altos padrões de segurança exigidos pela indústria automotiva global, criando confiança e facilitando o compartilhamento de informações críticas entre os membros da cadeia de suprimentos.

Com a certificação TISAX®️, a CSN também proporciona uma maior transparência e credibilidade nas relações comerciais com seus parceiros. Esse reconhecimento é um reflexo do contínuo esforço da Companhia em garantir a excelência em seus processos, não só no que diz respeito à segurança da informação, mas também em suas práticas gerais de governança e compliance.

A obtenção do selo TISAX®️ é um marco importante para a CSN, que continua a aprimorar suas operações e a fortalecer sua presença na indústria automotiva. A Companhia reitera seu compromisso com a inovação, a excelência operacional e a segurança de seus dados, buscando sempre oferecer soluções seguras e eficientes para seus parceiros e clientes.