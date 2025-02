Em operação realizada nesta segunda-feira (dia 3), à Polícia Militar prendeu um suspeito de tráfico no drogas no bairro Baixada Olaria.

A operação teve início com monitoramento aéreo feito por drone, que permitiu a identificação de suspeitos realizando a venda de entorpecentes a pedestres e motoristas. As imagens capturadas mostraram os indivíduos portando sacolas que estariam com as drogas.

Com comunicação constante entre as equipes e o piloto do drone, os policiais cercaram a área. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir em direção a uma mata próxima.

Durante a fuga, dois suspeitos conseguiram escapar, mas um foi capturado pelos policiais, que conseguiram encontrar a sacola jogada pelo suspeito durante a fuga. O material apreendido continha 54 pedras de crack, 19 pinos de cocaína avaliados em R$ 20,00 cada e 21 pinos de cocaína no valor de R$ 5,00 cada, além de R$ 97,00 em espécie.

O rapaz, menor de idade, foi conduzido à 89ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. O avô do suspeito compareceu à delegacia para acompanhar o procedimento.