O médico Eros Alves Simeão, de 41 anos, faleceu na tarde desta segunda-feira (dia 3) em um hospital particular de Volta Redonda, após permanecer seis dias internado em estado grave. Ele sofreu um acidente de trânsito na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) na manhã do dia 28 de janeiro.

No dia do acidente, Eros dirigia um Honda Fit que colidiu frontalmente com uma carreta no km 272 da rodovia, na altura de Dorândia, distrito de Barra do Piraí. A colisão ocorreu por volta das 10h20min, quando o veículo do médico invadiu a pista contrária, resultando no impacto. Com múltiplas fraturas faciais e afundamento de crânio, ele ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Inicialmente, foi levado para a Santa Casa de Barra do Piraí, onde passou por cirurgia, e posteriormente transferido para uma unidade particular em Volta Redonda.

Eros havia saído do Posto de Saúde do bairro Belvedere, em Barra do Piraí, onde atuava como médico da família, e seguia para Volta Redonda, onde dava plantão no Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, no Aterrado.

O motorista da carreta, de 52 anos, sofreu apenas ferimentos leves e também foi atendido na Santa Casa de Barra do Piraí.

Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento do médico.