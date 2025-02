O basquete sempre esteve presente na vida de João Gabriel e Pedro Lucas Nagib, mas foi a paixão pelo esporte que, de fato, impulsionou os dois irmãos de Volta Redonda a darem passos largos em direção ao sucesso. A história deles é marcada por muito trabalho, dedicação e o apoio fundamental de sua família e do Clube dos Funcionários, onde deram os primeiros passos na modalidade antes de serem recrutados por um dos maiores clubes esportivos do Brasil: o Minas Tênis Clube.

Naturais de Volta Redonda, João Gabriel, de 15 anos, e Pedro Lucas, de 13, cresceram cercados por quadras de basquete e um ambiente familiar que sempre os incentivou a seguir suas paixões. A mãe, Natalia Cadinelli, relembra com carinho como o início da trajetória dos meninos foi marcado por um apoio constante do pai, ex-jogador de basquete, que os incentivava a treinar desde muito cedo.

“Eles sempre se interessaram pelo basquete por conta do Fabrício, que já havia jogado no clube. No começo, passaram por diversas modalidades, de natação a futebol, mas foi o basquete que realmente os cativou”, conta Natalia.

Com idades bem jovens, os meninos ingressaram nas escolinhas da modalidade no Clube dos Funcionários, onde começaram a dar os primeiros passes e arremessos. João Gabriel, com sete anos, e Pedro Lucas, um pouco mais novo, com cinco, ingressaram nas escolinhas de basquete.

Foi ali, ainda em idade infantil, que os dois mostraram seu talento e, ao longo dos anos, começaram a se destacar nas competições locais, como o Campeonato Carioca, e em torneios de maior expressão, como a Liberty Cup e a Sul-Americana.

Desenvolvimento

O crescimento esportivo dos meninos não passou despercebido. O trabalho desenvolvido no Clube dos Funcionários, somado ao apoio constante de familiares e técnicos, levou João Gabriel a ser convocado para a Seleção Carioca de basquete.

A visibilidade aumentou, e a cada competição, os irmãos mostravam mais de seu talento e potencial. “Eles começaram a ser destaque em diversos campeonatos”, conta Natalia, emocionada com o progresso dos filhos.

A virada na carreira dos meninos, no entanto, aconteceu no início de 2024, quando começaram a ser agenciados por um profissional, o que abriu novas portas para oportunidades fora de Volta Redonda. Diversas propostas começaram a surgir, mas foi o Minas Tênis Clube, de Belo Horizonte (MG), que se destacou com a mais robusta: além da prática do basquete de alto nível, o clube oferecia uma estrutura completa, com moradia, escola e acompanhamento profissional.

“Recebemos várias propostas, mas a do Minas Tênis Clube foi realmente a que mais nos encantou. Eles tinham uma estrutura impecável e ofereciam tudo o que os meninos precisavam para se desenvolver tanto como atletas quanto como pessoas. Optamos pelo Minas porque acreditamos que era o melhor caminho para eles”, revela Natalia, que, embora com o coração apertado, viu a decisão de mudança para Belo Horizonte como um passo essencial para o futuro dos filhos.

Na última semana, João Gabriel e Pedro Lucas se mudaram para a capital mineira, onde agora moram, estudam e treinam com os melhores atletas de base do país. O Minas Tênis Clube, conhecido pela excelência no esporte, foi o ambiente ideal para que os irmãos continuem a trajetória que começaram nos Funcionários.

“Eles cresceram muito dentro do basquete do clube, e o trabalho realizado lá foi fundamental. Agora é hora de voarem sozinhos e conquistarem novos horizontes”, afirma Natalia com orgulho.

Diretor de Esporte do Clube dos Funcionários, Alex Ribeiro da Silva diz ter recebido com alegria a notícia envolvendo os dois atletas. “Gostaria de destacar o trabalho dos nossos treinadores pela capacidade de retirar o melhor de cada atleta do clube. O CFCSN vem cumprindo seu papel de formadores de atletas e cidadãos melhores para seguir a vida. Desejamos boa sorte ao João e ao Pepê nessa nova fase de suas vidas”, afirmou Alex.

Agora, defendendo as cores do Minas Tênis Clube, os meninos seguem com grandes sonhos e muita ambição. Para eles, o basquete não é apenas um esporte, mas uma paixão que transforma vidas. A história de João Gabriel e Pedro Lucas é um exemplo de perseverança, trabalho em equipe e, principalmente, de como o apoio familiar e a escolha de um caminho alinhado com os sonhos podem levar muito além do que se imagina.

Foto: Arquivo pessoal