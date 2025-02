O Volta Redonda empatou em 0 a 0 com o Nova Iguaçu na noite deste domingo (dia 9), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. A partida, que marcou o aniversário de 49 anos de fundação do clube, foi cercada de emoção, mas o placar não saiu do zero.

Com o empate, o Voltaço mantém a liderança do Campeonato Carioca, com 17 pontos, seguido de Flamengo e Vasco, com 14 e 13 pontos, respectivamente. Apesar de não ter conseguido a vitória em casa, o time continua com a vantagem na ponta da tabela, mantendo uma trajetória sólida na competição.

A partida, que atraiu 1.541 torcedores ao estádio, teve 1.029 ingressos comercializados, resultando em uma arrecadação de R$ 21.660. A equipe do técnico Rogério Corrêa entrou em campo com a seguinte escalação: Jean Drosny, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício, Juninho Monteiro, Bruno Barra, Pierre, PK, Kelvin, MV e Bruno Santos.

O Volta Redonda volta a campo no próximo domingo (dia 16), diante do Sampaio Corrêa, às 16h, no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema.



Foto: Divulgação/VRFC