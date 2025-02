O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 3.141 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda e seus parceiros CIEE e Fundação Mudes. Nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, a equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine) captou 1.501 vagas de emprego formal. Para os estudantes que procuram por estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.640 oportunidades em vários municípios fluminenses.



Na Região Metropolitana, estão concentradas 88,5% das vagas: são 1.329 chances de trabalho, entre as quais 102 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para ajudante de padeiro, auxiliar de atendente de loja e motorista carreteiro, entre outras, com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.518 a R$ 3.030).



Na mesma região, existem, ainda, opções para ampla concorrência, como farmacêutico, motorista de veículos pesados, motorista de ônibus urbano, motorista entregador e técnico de redes de telecomunicação, com salários de até quatro mínimos (R$ 6.072). Quem tem Ensino Superior em Farmácia e experiência comprovada, pode se candidatar a uma das vagas oferecidas.



Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há nove oportunidades com salário médio de R$ 3.030 e exigência do Ensino Fundamental completo. Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 163 posições em Teresópolis, entre as quais as de mecânico de manobrista, faxineiro, padeiro, pedreiro e servente de obras. A remuneração média é de R$ 1.518, e é necessário ter experiência anterior.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (59,4%) e Comércio (40,6%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (39,8%), oferece até um salário mínimo (54,9%) e exige experiência anterior (80,5%).



A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.



Em parceria com o CIEE e a Fundação Mudes existem ainda à disposição da população fluminense oportunidades de estágio e jovem aprendiz. Pelo CIEE, são 892 vagas, das quais 477 para Ensino Superior e 415 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Outras informações podem ser obtidas em www.ciee.org.br. A Fundação Mudes oferece 748 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico, com bolsa auxílio que pode chegar a R$ 2.000. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br.