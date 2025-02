Câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) prenderam nesta sexta-feira (dia 14), dois homens, de 27 e 56 anos, foragidos da Justiça. Eles foram localizados após serem identificados pelo uso do sistema de reconhecimento facial e da tecnologia de leitura de placas, as OCRs (Optical Character Recognition – reconhecimento óptico de caracteres, em português).

A primeira prisão aconteceu por volta das 10h30, quando o setor de Inteligência da Guarda Municipal alertou agentes em patrulhamento que o proprietário de um Siena havia sido identificado como um procurado pela Justiça. O veículo foi monitorado com auxílio das câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e a abordagem realizada na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura da Vila Santa Cecília. Durante a abordagem, constatou-se que o condutor, um homem de 56 anos, possuía um mandado de prisão em aberto contra ele. O foragido foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) onde permaneceu preso.

Já à tarde, por volta das 14h, um homem de 27 anos, também foragido da Justiça, foi detido por agentes da Operação Segurança Presente na Vila Santa Cecília ao ser identificado pelas câmeras de reconhecimento facial. Ele foi localizado e abordado dentro de uma loja de departamentos. Em seguida, o homem foi encaminhado à 93ª DP, onde permaneceu preso ao ter o mandado de prisão confirmado.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou mais uma vez a eficácia do sistema que auxiliou na prisão dos dois foragidos, sem qualquer tipo de efeito colateral.

“Mais uma vez a tecnologia se mostrou eficaz para que as forças de segurança pudessem atuar de forma cirúrgica. Ambos foram detidos após o sistema identificar pendências com a Justiça, alertarmos os agentes nas ruas e a abordagem acontecer sem qualquer efeito colateral. Importante destacar a integração entre as forças de segurança: Ordem Pública (Semop), ‘Operação Segurança Presente’, Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. Através desse trabalho em conjunto estamos conseguindo avançar”, disse Coronel Henrique.

Pioneirismo na segurança pública

Volta Redonda é a primeira cidade no estado, depois da capital, a contar com a tecnologia de reconhecimento facial. O sistema no município funciona através do Ciosp e as imagens captadas por câmeras de monitoramento da prefeitura são cruzadas com um banco de dados da Polícia Civil, que contém informações sobre pessoas procuradas pela Justiça. A partir desse cruzamento de dados, o policial em patrulhamento é alertado e faz a abordagem, conduzindo o suspeito para a delegacia de polícia.

A execução do sistema de reconhecimento facial ocorre graças a uma parceria da prefeitura com o Governo do Estado, através de uma cooperação entre a Secretaria de Ordem Pública e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar.

Foto: Divulgação/Semop