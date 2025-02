O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve, na madrugada de sexta-feira (14/02), a condenação de dois criminosos a 160 anos de prisão, cada um, por dois homicídios qualificados e seis tentativas de homicídios qualificados. Os crimes, que ficaram conhecidos como a “Chacina da Ladeira”, ocorreram no município de Três Rios, em junho de 2020. Uma criança de quatro anos e um homem morreram, e seis pessoas da mesma família ficaram feridas. A criança foi atingida com um tiro na cabeça.



De acordo com as investigações, o ataque foi resultado de um conflito entre facções criminosas rivais – Terceiro Comando e Comando Vermelho. Segundo a denúncia do MPRJ, os réus invadiram uma residência na Ladeira das Palmeiras durante uma comemoração de aniversário e abriram fogo contra os presentes.



A condenação foi obtida por meio da 1ª Promotoria de Justiça Junto ao III Tribunal do Júri da Capital. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade dos crimes, a autoria dos réus e a presença de qualificadoras, como motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, conforme demonstrado pelo MPRJ. Ainda segundo o MP, algumas vítimas ainda têm as balas alojadas no corpo.



O processo foi julgado na Capital devido à comoção que o caso gerou na cidade de Três Rios.