A Secretaria de Estado de Polícia Militar chegou nesta sexta-feira (14/02), à expressiva marca de 116 fuzis apreendidos em todo o território fluminense, nos primeiros 45 dias do ano de 2025. A apreensão mais recente ocorreu no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Os agentes realizavam uma ação para reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais, quando localizaram uma casa utilizada para esconder armamentos do crime organizado. Na ação, os policiais apreenderam cinco fuzis, duas granadas, além de um veículo roubado.

– Ao mesmo tempo em que parabenizo nossos policiais por tirarem tantos fuzis de circulação, reforço a necessidade da cooperação federal para impedir que esse armamento pesado entre no nosso estado. Não podemos permitir que armas de guerra continuem circulando no Rio, mutilando e tirando a vida de moradores inocentes e dos nossos policiais – destacou o governador Cláudio Castro.

Dados da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Polícia Militar apontam que mais de 90% dessas armas são fabricadas em outros países, para que sejam utilizadas por grupos criminosos envolvidos em disputas territoriais em diferentes pontos da Região Metropolitana.

O estudo elaborado pela Inteligência da PM revelou ainda que esses armamentos entram no país ou no estado separadas por peças e montadas por armeiros envolvidos com as organizações criminosas.

Em 2024, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, o Rio de Janeiro alcançou uma marca histórica e emblemática para a segurança pública. Em doze meses, as polícias Civil e Militar retiraram 732 fuzis de circulação, uma média de dois por dia. Os dados divulgados pelo ISP mostram um aumento de 20% nas apreensões entre 2023 e 2024 – esse número é o maior da série histórica, iniciada em 2007.