O Volta Redonda derrotou o Sampaio Corrêa por 3 a 1, neste domingo (dia 16), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, e garantiu a vaga na próxima fase do Campeonato Carioca com uma rodada de antecedência. Os gols da vitória foram marcados por Bruno Santos, Sanches e Mirandinha, para o Voltaço, enquanto Octávio Manhães descontou para o time da casa.

Com o resultado, o Voltaço alcançou 20 pontos, igualando-se ao Flamengo, que lidera a tabela com 20 pontos. Ambos os times disputam a liderança da competição na última rodada. O Rubro-negro, com um saldo de 13 gols a mais que o Voltaço, depende de uma vitória sobre o Maricá, no próximo sábado (dia 22), para garantir o primeiro lugar. Já o Volta Redonda precisa vencer o Boavista no domingo (dia 23) para manter suas chances de terminar a fase de classificação na liderança.

Foto: Wanderson Gomes