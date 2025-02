Com a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, o Volta Redonda garantiu também uma vaga na Copa do Brasil de 2026. O Tricolor de Aço retorna ao torneio após ter ficado de fora da edição deste ano, devido à 10ª colocação no Carioca de 2024 e à eliminação nas semifinais da Copa Rio, para o Maricá.

Em 2024, o Voltaço foi eliminado ainda na 1ª fase da Copa do Brasil. Em jogo único, o Esquadrão de Aço foi derrotado pelo Athletic-MG por 1 a 0, em São João del-Rei (MG).

Agora, com a vaga nas semifinais do estadual e na Copa do Brasil de 2026 garantida, o Voltaço encara a última rodada da 1ª fase do Carioca com a possibilidade de conquistar a Taça Guanabara. Para que isso aconteça, a equipe precisa vencer o Boavista no sábado (dia 22), às 19h, em Bacaxá. Além disso, o Flamengo, atual líder, não pode derrotar o Maricá, no Maracanã. A partida entre as duas equipes também será no mesmo horário.

O título ainda pode ser do Voltaço, caso o time empate e o Flamengo perca. Ambos possuem 20 pontos, mas o saldo de gols do rubro-negro é amplamente superior: 15 a 3.