Um acidente envolvendo dois carros de passeio foi registrado na manhã desta segunda-feira (dia 24), na Praça São Paulo, no bairro Niterói, em Volta Redonda. A colisão, flagrada por uma câmera de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), ocorreu por volta das 8h45, entre as Ruas São Felipe e São Vicente de Paula.

As imagens mostram claramente o momento em que um carro vermelho, que transitava pela Rua São Felipe, é atingido por outro veículo que não respeitou a sinalização de “PARE” no cruzamento. A colisão causou danos significativos na lataria de ambos os carros mas, apesar do grande susto, felizmente, ninguém ficou ferido.

O acidente serve como um alerta sobre a importância do respeito às sinalizações de trânsito, especialmente em áreas com grande fluxo de veículos e pedestres.

Foto: Reprodução