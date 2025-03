Nova unidade do SAMU na Subprefeitura de Califórnia passa por vistoria da Secretaria de Saúde de Barra do Piraí

O distrito de Barra do Piraí, Califórnia da Barra, ganhou uma nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a primeira do local. Na manhã de quarta-feira (12), o secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, foi até o distrito para conferir as instalações e verificar as condições para o início dos trabalhos.

Já aprovada pelo Ministério da Saúde, pela Rede de Urgência e Emergência (RUE), e agora pela Prefeitura de Barra do Piraí, a base do SAMU da Califórnia, que fica anexa à Subprefeitura, está em fase final de adequação para iniciar os atendimentos.

Segundo o Coordenador de Enfermagem do SAMU do Médio Paraíba, José Luiz da Silva, Barra do Piraí passará a contar com três veículos de Atendimento Móvel de Urgência, dois de suporte básico e um de suporte avançado.

A Califórnia é um distrito relativamente distante da sede do município. Portanto, em diversos casos em que houve necessidade, a unidade do SAMU que atendia o distrito era do município vizinho Volta Redonda, que também possui uma certa distância do local. Assim, a implementação dessa base na Califórnia, além de ampliar a frota dos veículos de emergência do município, irá tornar o atendimento aos habitantes do distrito mais ágil e eficiente.

O secretário do Complexo da Califórnia e São José do Turvo, Gabriel Cunha, destacou a grandiosidade da chegada de uma unidade do SAMU para o distrito e agradeceu às figuras que tornaram essa realização possível.

“Em breve uma unidade do SAMU será instalada na Subprefeitura da Califórnia. Essa é mais uma importante conquista para o nosso distrito e um passo gigantesco para o atendimento emergencial da população. Agradeço ao deputado estadual Munir Neto, a prefeita Katia Miki, ao secretário de Saúde e vice-prefeito Cristiano Almeida, ao vereador Macrei e ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba por terem viabilizado essa ação”, apontou Gabriel

Para Cristiano Almeida a implantação dessa unidade fará com que a população da Califórnia esteja mais segura frente a imprevistos relacionados a sua saúde.

“Estamos investindo em uma saúde acessível para todos. Ter uma unidade do SAMU na Califórnia dará mais segurança para os habitantes, que, a partir de agora, saberão que caso haja algum problema de saúde inesperado, terá um Serviço Atendimento Móvel de Urgência bem ao seu lado com profissionais capacitados que dispõe de uma ótima estrutura de trabalho para garantir o bem-estar da população do distrito”, declarou o chefe da pasta municipal de Saúde.