Vereador Edson Quinto participa de reunião sobre implantação do Sistema SEI na Câmara de Volta Redonda

O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda (CMVR), vereador Edson Quinto, participou de mais uma reunião no Salão Nobre da Casa Legislativa na tarde desta quinta-feira (13). O encontro contou com a presença da secretária municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Cora Peixoto da Silva, e sua equipe técnica, que cumpriu o cronograma de implantação do Sistema Eletrônico de Informações (

Durante a reunião, foram definidos detalhes técnicos sobre a implementação do sistema, incluindo a designação dos responsáveis ​​pelo gerenciamento da plataforma e os prazos para a entrega da documentação necessária. Além disso, os participantes acompanharam uma demonstração prática do funcionamento do SEI, que promete modernizar a gestão de processos administrativos

Ao final do encontro, o vereador Edson Quinto destacou a importância da parceria entre a Casa Legislativa e o Poder Executivo para a implementação do sistema. Ele elogiou o envolvimento da Secretaria e ressaltou os benefícios que a modernização traz para a transparência e a eficiência da administração

“Agradeço a disponibilidade e prontidão da Secretaria de Planejamento. Essa parceria é fundamental para a Câmara e para todo o município, pois garante mais agilidade e transparência na gestão pública”, afirmou o presidente da CMVR.