Com patrocínio da CSN, Orquestra Filarmônica de Volta Redonda inicia temporada 2025

A Orquestra Filarmônica de Volta Redonda (OFVR) abre sua temporada 2025 nesta terça-feira (dia 18), às 19h30, no Teatro Maestro Franklin Carvalho Junior, em Volta Redonda. O concerto, que tem patrocínio da CSN, será regido pelo maestro Nilton Soares e contará com a pianista Simone Leitão como solista.

O programa reúne grandes obras da música clássica, começando por “Psalmus”, de João Guilherme Ripper, peça contemporânea de forte expressividade. Em seguida, Simone Leitão interpreta o “Concerto nº 2 para Piano e Orquestra”, de Sergei Rachmaninoff, uma das composições mais icônicas do repertório pianístico.

A segunda parte do concerto traz “Bolero”, de Maurice Ravel, que marca o início das celebrações pelos 150 anos do compositor francês. O encerramento será com a suíte “O Pássaro de Fogo”, de Igor Stravinsky, balé que consagrou o compositor russo e se destaca por sua intensidade orquestral e atmosfera dramática.

Reconhecida por sua expressividade e brilhantismo, Simone Leitão já se apresentou quatro vezes no Carnegie Hall e mantém uma intensa agenda de concertos na Europa e nas Américas. Como solista, já colaborou com orquestras como a Filarmônica de Minas, OSB, Miami Symphony e Potsdam Orchestre.

A Orquestra Filarmônica de Volta Redonda se consolidou como uma das mais importantes do Sul Fluminense, proporcionando acesso gratuito a concertos de alto nível. Muitos de seus músicos tiveram formação no projeto Garoto Cidadão, uma iniciativa da Fundação CSN que há mais de 22 anos promove a integração social e a formação cultural de jovens.

Temporada 2025

A OFVR apresenta sua temporada 2025 com uma programação diversificada que inclui concertos sinfônicos, apresentações didáticas e espetáculos temáticos, trazendo ao público obras de grandes compositores brasileiros e internacionais.

Concerto Externo I (27/03 – Theatro Municipal do Rio de Janeiro) Regente: Nilton Soares | Solista: Simone Leitão (piano) Obras de João Guilherme Ripper, Rachmaninov, Marlos Nobre e Stravinsky.

(27/03 – Theatro Municipal do Rio de Janeiro) Série Arigó – Concerto I: A Música do Cinema e da TV (08/04 – Cine 9 de Abril) Regente: Nilton Soares | Solista: Johnatha Bastos Temas icônicos de John Williams, Ennio Morricone, Michael Giacchino e outros.

(08/04 – Cine 9 de Abril) Série Cicuta – Concerto Didático I (07/04 – Cine 9 de Abril) Ensaio aberto com programa similar ao da Série Arigó.

(07/04 – Cine 9 de Abril) Série Arigó – Concerto III: Homenagem às Mães (13/05 – Teatro Maestro Franklin) Regente: Nilton Soares | Solista: Delia Fischer Obras de César Guerra-Peixe e canções autorais de Delia Fischer.

(13/05 – Teatro Maestro Franklin) Série Ingá – Concerto II (junho) Regente: Wagner Polistchuk | Solista: Leandro Dantas (trombone) Obras de Antonin Dvořák e Vittor Santos.

(junho) Concerto de Aniversário da OFVR (08/07 – Teatro Maestro Franklin) Regente: Nilton Soares | Solista: Vera Astrachan Obras de Bernstein, Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri e Copland.

(08/07 – Teatro Maestro Franklin) Série Ingá – Concerto IV: Volta Redonda 71 Anos (julho – Praça Brasil) Regente: Isaac Karabtchevsky | Programa a confirmar.

(julho – Praça Brasil) Concerto de Abertura da ExpoVR (01 a 03/08 – Ilha São João) Regente e solistas a confirmar.

(01 a 03/08 – Ilha São João) Série Ingá – Concerto V (16/09 – Teatro Maestro Franklin) Regente: Marcelo Jardim | Solista: Fernando Portari (tenor, a confirmar) Obras de Alberto Nepomuceno, Francisco Mignone, Tim Rescala e Villa-Lobos.

(16/09 – Teatro Maestro Franklin) Concerto para Crianças (07/10 – Teatro Gacemss) Regente: Nilton Soares | Cia. de Teatro | Narrador a confirmar “Pedro e o Lobo” de Prokofiev.

(07/10 – Teatro Gacemss) Ópera “Carmen” – Em Forma de Concerto (22 e 23/11 – Teatro Maestro Franklin) Regente: Nilton Soares | Elenco a confirmar.

(22 e 23/11 – Teatro Maestro Franklin) Balé “O Quebra-Nozes” (06, 07 e 08/12 – Teatro Maestro Franklin) Regente: Nilton Soares | Cia. de Dança de Volta Redonda.

(06, 07 e 08/12 – Teatro Maestro Franklin)

Além dos concertos sinfônicos, a temporada contará com apresentações da Série Música de Câmara, com eventos na Biblioteca Municipal, CEU das Artes e Espaço Zélia Arbex.



A Orquestra é resultado de uma parceria entre CSN, Fundação CSN, Prefeitura de Volta Redonda e o maestro Nilton Soares. Essa união tem sido fundamental para o fortalecimento da música clássica na região, levando cultura e arte ao público de forma acessível.

Para mais informações, acesse: www.institutocultural.art ou entre em contato pelo telefone (24) 99953-6318.