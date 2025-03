Rio de Janeiro produz 811 mil toneladas de aço bruto em fevereiro

O Rio de Janeiro produziu, em fevereiro, 811 mil toneladas de aço bruto, registrando um crescimento de 4,6% em relação à produção do mesmo mês do ano passado. O estado foi responsável por 29,8% da produção nacional de aço, no mês. Os dados são do Instituto Aço Brasil, que representa as empresas brasileiras produtoras de aço.

“O crescimento na produção de aço bruto em nosso estado demonstra a força da nossa indústria e a importância de seguirmos trabalhando para fortalecer a economia do Rio. Estamos reconquistando o protagonismo nacional, fazendo com que o estado ocupe posições cada vez melhores, atraindo ainda mais oportunidades de trabalho e renda ao povo fluminense”, afirmou o governador Cláudio Castro.

No acumulado do ano, de janeiro a fevereiro, o RJ acumula 1,6 milhão de toneladas, alta de 7,2% em relação ao mesmo período no ano passado, representando 29,5% da produção nacional.

“Em fevereiro, nas duas comparações, mensal e anual, tivemos resultados percentuais de crescimento acima de Minas Gerais, principal produtor nacional de aço”, destaca a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi.

Em 2024, o Rio de Janeiro produziu 8,8 milhões de toneladas de aço. Um crescimento de 2,4% em relação à produção de 2023, consolidando o estado como o segundo maior produtor do país: foi responsável por 26,2% da produção nacional, atrás apenas de Minas Gerais.

De acordo com o Instituto Aço Brasil, em fevereiro de 2025 a produção brasileira de aço bruto foi de 2,7 milhões de toneladas, uma queda de 1,6% frente ao apurado no mesmo mês de 2024. No acumulado do ano, a produção brasileira de aço bruto foi de 5,5 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 0,9% frente ao mesmo período do ano anterior.

Foto: Divulgação