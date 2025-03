Polícia apreende cerca de R$ 100 mil em drogas em Barra Mansa

Aproximadamente R$ 100 mil em drogas foram apreendidos na segunda-feira (dia 24), em uma operação policial em Barra Mansa. A ação ocorreu por volta das 16h, no bairro Estamparia. De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento na Rua Eduardo Junqueira quando identificaram indícios de movimentação suspeita em uma área de vegetação. Durante a busca no local, encontraram uma grande quantidade de entorpecentes escondidos.

Entre os materiais apreendidos estavam: 1.500 eppendorfs vazios, 561 tiras de maconha, 370 pinos de cocaína, 270 trouxinhas de maconha, 60 trouxinhas de haxixe, 43 unidades de haxixe solto, duas porções médias da droga, além de uma balança de precisão. Além disso, foram recolhidos um saco contendo 3 kg de cocaína, um tablete de 1 kg de pasta base da substância, três porta-rádios, uma base de rádio com carregador e duas baterias.

Segundo a PM, o material apreendido passou por perícia e foi avaliado em aproximadamente R$ 100 mil. O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Foto: Divulgação/PM