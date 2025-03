UniFOA: Capacitação discute papel do vínculo e acolhimento no ensino superior

O Centro de Aprendizagem e Inovação Pedagógica (CAIP) do UniFOA realizou, na tarde de terça-feira (dia 24), uma palestra com o professor Ailton Carvalho sobre a importância do vínculo entre professores e alunos, fundamental para estabelecer uma relação de confiança e respeito, facilitando a comunicação aberta e o engajamento nas atividades escolares.

Ailton destacou que conversar sobre o tema com os professores é extremamente importante, porque a sala de aula, além de um espaço de ensino, também é de diversidade cultural, religioso, social, econômico.

“É preciso que a gente esteja atento a essa diversidade para que possamos então ser mais acolhedores, tenhamos uma proposta de trabalho que integre e que não seja separatista para que o aluno se sinta confortável em suas diferenças e diversidades e que possamos promova um ambiente, mesmo que tenha uma tensão, mas que de alguma forma a gente possa considerar a diferença, não como um negócio que a gente precisa afastar, mas que a gente pode acolher de alguma forma”.

Além disso, vínculo e acolhimento ajudam no desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos, como empatia, resiliência e cooperação, que são essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal.

“Quando ele (estudante) percebe que ali há uma possibilidade de vínculo e de acolhimento, que ali não tem julgamento e que não tem um olhar de estranheza diante do que ele é, a relação flui, consequentemente, o ensino aprendizagem fica muito melhor”, comentou Ailton.

A professora do curso de Direito, Daniele do Amaral, vê a palestra e o tema como extremamente necessária.

“Um papel fundamental para todos nós docentes é saber como e porque acolher nossos alunos. Cada um experienciou momentos da vida de forma diferente, e entender isso e saber lidar com isso também é papel do docente. O caminho da jornada acadêmica para o aluno acolhido fica mais prazerosa e efetiva”, avaliou.