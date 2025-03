Geraldo Vida é eleito presidente da AAP-VR

Por unanimidade, os membros da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) elegeram, na manhã desta quarta-feira (dia 26), a Chapa 10, liderada pelo engenheiro Geraldo Vida, para comandar a entidade no período de 2025 a 2029. A eleição ocorreu por aclamação, já que apenas uma chapa concorreu.

Com a posse marcada para 1º de abril, Geraldo Vida destacou o legado do ex-presidente Ubirajara de Oliveira Vaz, que esteve à frente da associação por 30 anos e ampliou seu patrimônio de R$ 45 mil para mais de R$ 70 milhões.

“Nem nos meus maiores sonhos imaginei que um dia presidiria a instituição da qual sou filiado há 28 anos. O destino nos trouxe até aqui e, agora, temos uma grande responsabilidade: manter e expandir tudo o que o eterno presidente Ubirajara construiu”, afirmou.

Entre as prioridades da nova gestão, estão a ampliação dos serviços oferecidos aos associados, a conclusão das obras do 3º andar do Centro Integrado de Saúde e Assistência, no bairro Nossa Senhora das Graças, e investimentos nas unidades de Barra do Piraí e Pinheiral. Além disso, Vida ressaltou a importância de atrair novos filiados para garantir a continuidade da entidade.

“Vamos perseguir esses objetivos incessantemente. Tenho certeza de que posso contar com a colaboração de diretores, funcionários e associados para fazer a AAP-VR crescer ainda mais”, concluiu.

