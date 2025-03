VR: Foragido por homicídio é preso dentro da CSN, após ser flagrado por câmeras de leitura de placas

Um foragido da Justiça por homicídio foi preso nesta sexta-feira (28) por guardas municipais de Volta Redonda. A prisão foi realizada após câmeras de leitura de placas de veículos, as OCR (Optical Character Recognition – Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português), flagrarem a carreta que ele usava para trabalhar no Viaduto Nossa Senhora das Graças, sentido Aterrado. A prisão do homem, de aproximadamente 60 anos, ocorreu após o sistema de monitoramento da cidade, que conta com informações do Ministério da Justiça, acusar que contra o proprietário da carreta havia um mandado de prisão.

O setor de Inteligência da Guarda Municipal (GMVR) fez o acompanhamento do veículo e alertou os agentes que estavam nas ruas em patrulhamento, informando que o condutor da carreta seguia em direção à Usina Presidente Vargas, no bairro Jardim Paraíba. Os guardas municipais conseguiram fazer a abordagem já no interior da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e confirmaram que contra o condutor havia um mandado de prisão expedido no último dia 20, pela Vara Criminal de Londrina-PR. Ele foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), onde ficou preso e à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da utilização da tecnologia na prisão de mais um foragido da Justiça em Volta Redonda.

“Mais uma prisão que retira uma pessoa com pendência criminal das ruas de Volta Redonda e que contou com o auxílio direto da tecnologia e a expertise dos nossos profissionais de segurança pública. Importante frisar que toda a ação foi cirúrgica, sem qualquer tipo de efeito colateral. Esse é apenas mais um caso de sucesso que demonstra que os investimentos realizados pelo Poder Público municipal tornam a nossa cidade cada vez mais segura”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop