PF deflagra Operação Leonina e apreende mídias de abuso sexual infantil no Rio

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (dia 8), a Operação Leonina com o objetivo de apurar a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil na internet.



Na ação de hoje, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DELECIBER) cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência da investigado, localizada no bairro de Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. O mandado judicial foi expedido pela 4ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.



A investigação foi iniciada após policiais federais receberem notícia-crime de uma organização não-governamental (ONG) informando sobre a existência de um grupo em um aplicativo de mensagens utilizado para o compartilhamento de diversos arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil. A partir disso, a PF realizou meticulosa análise de dados digitais que resultou na identificação do alvo da operação que, inclusive, também atuava na DeepWeb.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais federais apreenderam o celular, o computador e dispositivos de armazenamento de mídias utilizados pelo investigado, que serão submetidos à perícia técnica criminal.



O homem, de 21 anos de idade, responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias que contém cenas de abuso sexual infantojuvenil. Se somadas, as penas podem chegar a 10 anos de prisão.



Vale ressaltar que o mero ato de armazenar mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil, mesmo sem o compartilhamento do material, já configura crime hediondo e não permite o arbitramento de fiança.