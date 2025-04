Violência doméstica: Homem é preso em flagrante por agredir a própria filha em Três Rios

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (dia 7), em Três Rios, após ser acusado de agredir a própria filha, de 19 anos. O caso aconteceu na residência da família, localizada na Rua Jornalista Carlos Tito, no bairro Vila Isabel.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada e, ao chegarem ao local, os agentes encontraram a jovem bastante abalada. Ela relatou que foi agredida com socos na cabeça e na região das costelas durante uma discussão com o pai.

Ambos foram conduzidos à 108ª DP (Três Rios), onde a jovem prestou depoimento. Diante dos indícios e do relato da vítima, o homem foi autuado e preso em flagrante por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. Já a jovem foi encaminhada ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição.

O caso segue sob investigação e a Polícia Civil apura se há histórico de outras agressões na família.