Tarifa de ônibus entre Piraí e Volta Redonda será reduzida de R$17,65 para R$4,70

A tarifa de ônibus intermunicipal entre Piraí e Volta Redonda será reduzida de R$17,65 para R$4,70, graças a uma parceria firmada entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Piraí. O anúncio oficial da redução foi realizado em Piraí e contou com a presença do Prefeito Pezão; do secretário de Estado de Transportes, Washington Reis; do presidente do Detro, Leonardo Matias; do deputado estadual Rosenverg Reis; do secretário municipal de Piraí, Luizinho; e do prefeito de Rio Claro, Babton Biondi.

De acordo com as autoridades envolvidas, os procedimentos burocráticos para efetivar a nova tarifa começam imediatamente. A expectativa é de que o novo valor passe a vigorar assim que esses trâmites forem concluídos. Isso permitirá beneficiar diretamente os trabalhadores que dependem do transporte intermunicipal entre os dois municípios. Para ter acesso ao benefício da passagem reduzida, os trabalhadores deverão realizar um cadastro prévio junto à Prefeitura de Piraí. As informações sobre o cadastramento serão divulgadas nos próximos dias pelos canais oficiais, garantindo que todos os interessados saibam como proceder.

Com a redução drástica no valor da passagem (uma diminuição de aproximadamente 73%), a iniciativa deve facilitar o deslocamento diário de centenas de trabalhadores entre Piraí e Volta Redonda. Ao aliviar o peso do custo de transporte no orçamento familiar, a medida amplia o acesso a oportunidades de emprego e fortalece a mobilidade regional. Além disso, espera-se que a tarifa mais acessível estimule a economia local, ao permitir que mais pessoas busquem emprego em Volta Redonda e retornem diariamente a Piraí, promovendo uma maior integração socioeconômica na região.

O prefeito de Piraí, Luiz Fernando de Souza (Pezão), celebrou a conquista e destacou a relevância social da medida em declaração institucional: “Esta redução histórica da tarifa de ônibus entre Piraí e Volta Redonda representa um grande avanço em justiça social e dignidade para os trabalhadores do nosso município. Graças à parceria com o Governo do Estado, nossos cidadãos poderão buscar e manter empregos em Volta Redonda sem que o custo do transporte seja um obstáculo insuperável. Estamos dando um passo importante para promover o desenvolvimento regional e melhorar a qualidade de vida da nossa população.”

A Prefeitura de Piraí reafirma que continuará trabalhando em conjunto com o Governo do Estado para implementar a redução tarifária o mais rápido possível. Esta ação conjunta entre Estado e Município reforça o compromisso de ambos os governos em proporcionar melhores condições no transporte público, contribuindo para uma região mais conectada e inclusiva.