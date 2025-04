Após denúncia, cão vítima de maus-tratos é resgatado em Piraí

Após vídeos circularem na internet sobre o abandono e maus-tratos a um animal no distrito de Arrozal, em Piraí, o delegado Antonio Furtado, da 94ª Delegacia de Polícia, instaurou inquérito e conseguiu fazer o resgate do cachorro, na tarde de terça-feira (dia 8). De acordo com a investigação, o tutor, um homem de 47 anos, saía para trabalhar em outra cidade e deixava o cão acorrentado, sem alimentação ou água.

“Recebi os vídeos postados na internet e, pelas imagens, conseguimos identificar o local onde o cachorro ficava. Fomos até o endereço, com veterinários do município, e foi configurado os maus-tratos sofrido. O animal ficava acorrentado o dia inteiro, sem água suficiente, sem comida, por isso estava muito magro e com feridas na pele. Não havia ninguém em casa, e, segundo informações, o tutor tinha saído para trabalhar em Barra do Piraí”, explicou o delegado Antonio Furtado.

O cachorro foi resgatado e levado para cuidados veterinários na Secretaria de Agricultura de Piraí e, posteriormente, será liberado para adoção. O tutor foi identificado e vai responder pelo crime de maus-tratos, com pena que pode chegar a 5 anos de prisão.

“Para mim, está mais do que caracterizado o crime de maus-tratos, cuja pena pode chegar até cinco anos de prisão. Eu determinei a instauração de inquérito policial, e o tutor vai responder por isso. Testemunhas já foram ouvidas e esse inquérito vai ser remetido para a justiça de Piraí com brevidade”.

Em casos de maus-tratos animais, em Piraí, as pessoas podem entrar em contato com a 94ª Delegacia de Polícia pelo WhatsApp: (24) 98833-8159 e fazer a denúncia.

“É importante agradecer ao povo da cidade de Piraí que se mobilizou pelas redes sociais, mas, dessa maneira, demoramos um pouco mais para ter conhecimento do fato e iniciar a apuração. Para dar mais agilidade e condições de atuar com mais eficiência e rapidez, o ideal seria que as pessoas entrassem em contato pelo telefone da delegacia. Temos um WhatsApp que recebe essas denúncias”, informou o delegado Antonio Furtado.