Cláudio Castro: ‘Com os investimentos dos últimos anos, o Rio de Janeiro está de volta ao centro do mundo’

Com recordes de 1,5 milhão turistas internacionais e movimentação de mais de R$ 8,5 bilhões apenas durante o Carnaval e o Réveillon de 2024, o turismo no Estado do Rio de Janeiro se consolida como um dos principais impulsionadores da economia fluminense. Dados sobre o crescimento do setor foram apresentados, nesta segunda-feira (14/04), pelo governador Cláudio Castro no Lide, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

“O Rio de Janeiro está de volta ao centro do mundo. Hoje, somos palco de grandes eventos, como o Rio Open, o Mundial de Surf e muitos outros. O nosso calendário inclui mais de 200 eventos. O Rio é, cada vez mais, sinônimo de oportunidade. Queremos parceiros internacionais que enxerguem o turismo do Rio como um negócio rentável”, ressaltou Castro, que participou do painel “Oportunidades no Turismo e no Real State”.

Apenas nos dois primeiros meses de 2025, o estado já recebeu mais de 502 mil estrangeiros, um crescimento de 50% em relação ao mesmo período de 2024. E a projeção para 2025 é superar 1,8 milhão turistas vindos de outros países, um aumento de mais de 20% sobre o ano anterior.

“Em 2024, o RIOgaleão recebeu mais de 1,4 milhão de turistas internacionais, estabelecendo um novo recorde desde 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil. Resultado de negociações feitas também pelo Governo do Estado, que apresentou as restrições ao modelo elaborado, que desconsiderava o Sistema Multieroportos e que poderia levar a uma concorrência desleal com o Santos Dumont”, explicou o governador.

Com projetos e políticas para tornar o estado ainda mais atrativo para turistas internacionais, o governo implementou o Tax Free, oferecendo reembolso de ICMS, o que transformou o Rio de Janeiro no primeiro estado brasileiro a lançar o sistema. O Tax Free vai dobrar o gasto médio dos turistas internacionais no estado, passando de US$ 212 milhões para US$ 411 milhões anuais. Um impacto estimado em mais de R$ 2 bilhões.

Calendário de eventos atrai visitantes

Em 2024, importantes eventos aconteceram no Rio de Janeiro, como G-20, Rock in Rio, Show da cantora Madonna, Web Summit, LAAD – maior feira de segurança da América Latina – e o Rio Oil & Gas. Segundo o IBGE, o estado registrou a maior alta no volume de atividades turísticas em setembro de 2024, com o festival de música: 14,9%. Este ano, o calendário inclui o Brics em julho. Além disso, outros destaques são o Rio Inovation Week, no mês de agosto; o Web Summit, este mês; e o show da Lady Gaga, em maio.