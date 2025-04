Polícia apreende drogas e gera prejuízo de quase R$ 2 mil ao tráfico em Barra do Pirai

A Polícia Militar apreendeu, na tarde de domingo (dia 13), uma farta quantidade de materiais entorpecentes, durante uma ação ocorrida na Rua Sebastiana Silva, no bairro Areal, em Barra do Piraí. A equipe recebeu informações privilegiadas sobre intenso tráfico de drogas realizado por integrantes de uma facção criminosa no local.

Nenhum suspeito foi encontrado. No entanto, durante uma busca minuciosa na área, os PMs acharam, escondidos atrás de uma tábua de carne, 9 porções de maconhas no valor de R$ 5 cada; 98 porções de crack de R$ 10; 23 pinos de cocaína R$ 15; e 25 pinos de cocaína de R$ 20 cada. Ou seja, com a apreensão do material, o prejuízo total aos criminosos está estimado em R$ 1.870.

Já as drogas foram apresentadas na 88ª DP (Barra do Piraí), onde a ocorrência foi registrada.

Foto: Divulgação