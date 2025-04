Suspeito de furtar quase R$ 3 mil em produtos de loja de colchões é preso em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª Delegacia de Volta Redonda prenderam, na manhã desta segunda-feira (dia 14), em flagrante, um homem de 25 anos pelo crime de furto a estabelecimento comercial.

O crime ocorreu em uma loja de colchões localizada no bairro Laranjal.

Com base na análise das imagens do circuito interno de segurança e do trabalho do setor de inteligência da 93ª DP, os policiais conseguiram identificar o autor do furto. Ele foi localizado pouco depois, por volta das 8h, dormindo em um imóvel na Rua 10B, nº 409, apartamento 21, no bairro Vila Santa Cecília.

Entre os itens furtados estavam um edredom avaliado em R$ 400, um cobre-leito de R$ 500, um jogo de lençóis de R$ 300, um computador de R$ 1.200 e um ventilador de R$ 350. Todos os objetos pertenciam à loja.

Ele foi conduzido à delegacia e será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.