Cláudio Castro se reúne com investidores e incentiva instalação de empresa chinesa de energia renovável no estado do Rio

O governador Cláudio Castro se reuniu, nesta terça-feira (22/04), com executivos da Envision Energy para discutir e incentivar – por meio de benefícios tributários e apoio com infraestrutura – a instalação da empresa chinesa no estado do Rio. A multinacional planeja desenvolver soluções de baixo carbono para os setores da aviação e navegação. O encontro aconteceu em Xangai, na China.



– O Governo do Rio reconhece e valoriza empresas como a Envision, que combinam inovação tecnológica com compromisso ambiental. Vamos acompanhar de perto, para garantir que esse projeto

avance com segurança e agilidade – afirmou o governador.

Segundo Castro, investimentos como os que a multinacional realiza geram empregos qualificados, fortalecem a infraestrutura verde e consolidam o Rio de Janeiro como um hub de tecnologias limpas na América Latina.

– Somos o maior produtor de petróleo (89%) e de gás natural (76%) do Brasil. E também investimos na produção de 327 milhões de m3/ano de biogás e de 80,3 milhões de m3/ano de biometano, ficando, respectivamente, na segunda e primeira posições no país. Agora, queremos posicionar o Rio como um hub nacional de transição energética – destacou o governador.

Referência nacional

O Estado do Rio tem se fortalecido como referência na geração de energia limpa por meio de projetos como o Corredores Sustentáveis. O programa, que visa substituir, progressivamente, o uso de diesel e gasolina nas frotas rodoviárias por gás natural veicular, conta com 14 postos de combustíveis adaptados.

Há ainda o projeto-piloto RJ Mobilidade Sustentável, que já utiliza dois ônibus movidos a gás natural e biometano em linhas intermunicipais, capazes de reduzir em até 20% as emissões de CO2, principal agente do aquecimento global. Já o projeto de energia eólica offshore avança para ser o maior do Brasil. Em parceria com a Petrobras, o Rio de Janeiro tem potencial para gerar mais de 510 mil novos empregos.

Reunião com prefeito de Xangai

Hoje, o governador também se encontrou com o prefeito de Xangai, Gong Zheng. Na reunião, Cláudio Castro ressaltou a importância econômica do Rio de Janeiro para o Brasil. Atualmente, o Estado é responsável por 20% da arrecadação nacional, com R$ 460 bilhões por ano, e está em segundo lugar no ranking das exportações (13,56%) e 3ª posição nas importações (10,56%). O Rio também é o segundo maior mercado consumidor do Brasil, concentrando 40% do consumo.

– É um privilégio estar em uma cidade que simboliza inovação, desenvolvimento e protagonismo global. Rio de Janeiro e Xangai compartilham muitas semelhanças, sendo centros econômicos estratégicos para seus países. Temos interesse em aprofundar parcerias não apenas no setor energético, mas também em infraestrutura, tecnologia e inovação – disse o governador.

Na reunião, o prefeito Gong Zheng sugeriu o reforço da cooperação comercial, industrial, turística e cultural entre o Estado do Rio e Xangai, além da intensificação de ações para garantir o desenvolvimento de cidades sustentáveis.

– Rio de Janeiro e Xangai são longe geograficamente, mas parecidos em seus objetivos comerciais. O Rio é um dos estados mais desenvolvidos da América Latina, por isso é importante estreitar esses laços econômicos. A exploração do mercado de energia limpa é uma das nossas metas, mas também queremos estudar projetos nas áreas de segurança e saúde – afirmou o prefeito de Xangai.