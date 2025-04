Concessionária prevê aumento de 10% no volume de tráfego na BR-393 durante o feriado

A K-Infra Rodovia do Aço, concessionária responsável pela administração da BR-393/RJ (Lúcio Meira), implementará uma operação especial para o feriado de 1º de Maio, Dia do Trabalho, com o objetivo de aumentar a segurança e o conforto dos usuários que trafegarão pela rodovia.

A operação terá início na quarta-feira, 30 de abril, com a “Operação Ida” a partir das 18h00, estendendo-se por 24 horas, até às 18h00 de quinta-feira, 1º de maio. A “Operação Volta” do feriado está programada para o domingo, 4 de maio, começando às 13h00 e encerrando às 23h59.

A concessionária estima um aumento de aproximadamente 10% no volume de tráfego em relação ao habitual para o período. A expectativa é que cerca de 22 mil veículos trafeguem diariamente pelo trecho concedido durante os dias de maior movimento do feriado.

Para atender ao aumento da demanda e garantir a fluidez e a segurança, a K-Infra Rodovia do Aço disponibilizará suas equipes de plantão nas bases de apoio operacional e em pontos estratégicos ao longo da rodovia. Serão feitos ajustes e reforços na sinalização e no atendimento aos usuários para proporcionar uma viagem mais segura e confortável.

Durante os quatro dias da operação, a concessionária realizará a distribuição de panfletos informativos sobre educação e segurança no trânsito nas praças de pedágio e bases operacionais. Os materiais foram desenvolvidos localmente e estão alinhados com as temáticas do movimento Maio Amarelo.

A concessionária estima que o maior fluxo de veículos de passeio neste feriado será no sentido interior do estado para a ida, com uma maior concentração na volta. Os pontos de maior atenção para a circulação de veículos devem ser nas proximidades dos dois extremos da rodovia: entre Volta Redonda e Três Rios, e na região de Além Paraíba.

Os usuários da BR-393 terão à disposição o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que conta com bases operacionais equipadas com sanitários, fraldário e ponto de conexão direta com a central de atendimento da concessionária. O SAU também oferece serviços essenciais como socorro mecânico e atendimento médico de emergência.

A Rodovia do Aço possui uma infraestrutura moderna que contribui para a segurança e o conforto dos usuários da BR-393, com monitoramento constante do trecho de concessão por meio de tecnologia avançada, garantindo agilidade no socorro às vítimas de acidentes.

Para informações ou solicitações de auxílio, os usuários podem entrar em contato com a K-Infra Rodovia do Aço pelo telefone gratuito 0800-2853-393. Pessoas com deficiência auditiva e da fala podem utilizar o número 0800-0959-393.

Mais informações sobre a Rodovia do Aço e seus serviços estão disponíveis no site oficial: www.rodoviadoaco.com.br.

A K-Infra Rodovia do Aço reafirma seu compromisso em proporcionar uma viagem segura e tranquila a todos que utilizarem a BR-393 durante o feriado de 1º de Maio.