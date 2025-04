Suspeito de furtos em série é preso após invadir escola no Jardim Amália I

Uma equipe do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), prendeu em flagrante, na madrugada desta terça-feira (dia 29), um homem de 38 anos suspeito de uma série de furtos em Volta Redonda. O detido possui mais de 15 anotações criminais, a maioria por furto a estabelecimentos comerciais ou tentativa. A prisão aconteceu após ele invadir uma escola no bairro Jardim Amália I.

Os agentes estavam em patrulhamento quando ouviram o disparo de alarme vindo da escola. Ao se aproximarem, viram uma movimentação suspeita, com uma mochila sendo arremessada do interior da escola em direção à via pública. Dentro, havia um cofre e um aparelho celular. Os profissionais então viram um homem correndo dentro da escola, fugindo e pulando para a Rua Alberto Cunha Rodrigues, onde foi abordado.

Ao ser questionado, o suspeito confessou estar furtando e que antes de invadir a escola havia cometido o mesmo crime em uma residência no bairro Jardim Amália II. O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde acabou indiciado por tentativa de furto e permaneceu preso.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, disse que o preso é suspeito de uma série de furtos que vinham acontecendo em Volta Redonda; dos quais, pelo menos cinco foram registrados nos últimos dias em diferentes bairros: Aterrado, Vila Santa Cecília e Jardim Amália.

“Com base nessas informações, um planejamento estratégico de segurança foi feito, onde reforçamos a presença das equipes da Ordem Pública nas ruas e conseguimos prender em flagrante esse homem que havia acabado de invadir e furtar uma escola. Isso demonstra mais uma vez a importância do registro de ocorrência na delegacia, somente através dele é que as ações de prevenção e combate à criminalidade podem ser realizadas de forma estratégica. Trabalhamos para que o crime não aconteça, mas caso ocorra, trabalhamos ainda mais para que não haja a certeza da impunidade”, disse o Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.