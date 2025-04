Rompimento de adutora afeta abastecimento de água em três bairros de Volta Redonda

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informou que um rompimento em uma rede adutora comprometeu o abastecimento de água nos bairros Parque do Contorno, Nova Primavera e Dom Bosco. O incidente foi identificado na noite de terça-feira (dia 29), em uma área de difícil acesso, nas proximidades do pátio de escória, no bairro Brasilândia.

De acordo com o Saae-VR, a manutenção será realizada ao longo desta quarta-feira (dia 30), e o fornecimento de água poderá apresentar oscilações até a conclusão do reparo. A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradual.

A autarquia orienta que os moradores que possuam caixa d’água em condições adequadas poderão sentir menos os impactos da interrupção temporária no fornecimento.