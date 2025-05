Motociclista fica ferido após colisão com caminhonete na Dutra, em Barra Mansa

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão traseira com uma caminhonete na manhã desta quinta-feira (dia 1º), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu por volta das 10h10, no km 283 da pista sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta sofreu escoriações no pé esquerdo e foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária CCR RioSP, sendo encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende. Ele já recebeu alta.

Apesar do fluxo intenso de veículos registrado no período da manhã, o acidente não provocou congestionamento na via. As causas da colisão ainda serão apuradas.

Foto: Divulgação/PRF