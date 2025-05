Motociclista se fere em acidente na Serra das Araras; trecho da Dutra registrou congestionamento

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com uma carreta na manhã desta quarta-feira (dia 1º), na subida da Serra das Araras, em Piraí. O acidente ocorreu por volta das 9h20, na altura do km 228 da Rodovia Presidente Dutra, na pista sentido São Paulo, e mobilizou equipes da CCR RioSP e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações apuradas, o trânsito já estava lento devido ao grande fluxo de veículos na subida da serra. O motociclista transitava pelo corredor entre as carretas quando, ao parar para evitar uma colisão, apoiou o pé no chão, perdeu o equilíbrio e acabou caindo. A moto tombou à frente de uma carreta. No momento em que o condutor tentava levantar o veículo, o tráfego voltou a fluir e o motorista da carreta, sem notar a movimentação à frente, avançou e atingiu a traseira da motocicleta, provocando uma nova queda.

A vítima foi socorrida pela equipe de resgate da CCR com dores nas costas. Ele foi encaminhado ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, para avaliação médica. A princípio, a lesão foi classificada como leve.

A PRF atendeu à ocorrência e deve emitir um Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST). Devido à lentidão no tráfego, outro acidente foi registrado na mesma região — uma colisão entre veículos de menor porte, sem vítimas, resultando apenas em danos materiais. Os envolvidos foram orientados a preencher a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) por meio da internet.

Foto: Arquivo/PRF