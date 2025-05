Mãe é presa em bar por suspeita de deixar filhos sozinhos e sem comida em Volta Redonda

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta quarta-feira (dia 7), por suspeita de abandonar os próprios filhos no bairro Açude I, em Volta Redonda. O caso foi atendido por policiais civis da 93ª DP, com apoio de agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP).

As investigações começaram após relatos de que duas crianças estavam perambulando sozinhas desde a manhã pelo bairro e chegaram a pedir comida no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A denúncia foi confirmada e as equipes constataram que os menores estavam desacompanhados, enquanto a responsável se encontrava em um bar nas proximidades, supostamente consumindo bebida alcoólica com amigos.

Durante a abordagem no estabelecimento, conhecido na região, os agentes encontraram a mulher em visível estado de embriaguez. Um princípio de tumulto chegou a se formar, com frequentadores tentando impedir a condução da suspeita, mas foi rapidamente controlado pelas equipes policiais.

Um conselheiro tutelar também esteve na delegacia e informou que as crianças não frequentam a escola. A mulher foi autuada em flagrante pelo crimes de abandono de incapaz. Após os procedimentos legais, será encaminhada ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias anônimas para coibir esse tipo de crime. Informações podem ser repassadas pelo número (24) 3339-2462. O sigilo é garantido.