Foragido da Justiça é preso com drogas e mulher é detida por apoio ao tráfico em Volta Redonda

Um homem de 32 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso por tráfico de drogas na tarde dessa terça-feira (dia 5), no Morro da Mineira, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. Uma jovem de 20 anos também foi detida na mesma ação, suspeita de atuar como apoio à atividade criminosa.

De acordo com a Polícia Militar, a operação foi motivada por informações de inteligência relacionadas a uma troca de tiros ocorrida dias antes na região. Durante monitoramento no local, os agentes identificaram movimentação típica do tráfico e realizaram um cerco.

O homem foi abordado com uma mochila contendo grande quantidade de entorpecentes já embalados para venda: 86 porções de maconha, 116 pinos de cocaína e 157 pedras de crack, além de R$ 60 em dinheiro. Após perícia, o material totalizou 256 gramas de maconha, 232 gramas de cocaína e 32 gramas de crack.

Ainda segundo a polícia, contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, com condenação superior a 11 anos. Já a jovem, segundo os agentes, atuava como “olheira”, monitorando a movimentação na área com o auxílio de um rádio comunicador. Ela tentou fugir durante a abordagem, mas foi detida.

Os dois foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia. O homem permaneceu preso por tráfico de drogas, enquanto a mulher também foi autuada por envolvimento com o tráfico.

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