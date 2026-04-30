Voltaço enfrenta hoje o Caxias pela Copa Sul-Sudeste

O Volta Redonda enfrenta, nesta quinta-feira (dia 30), o Caxias do Sul, às 21h15, no Estádio Centenário, pela 5ª rodada da Copa Sul-Sudeste.

O último confronto entre as equipes é recente, no dia 18 deste mês, pelo Campeonato Brasileiro Série C, o Voltaço venceu por 1 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, com gol de Blanco.

O Esquadrão de Aço faz uma campanha consistente na competição, liderando o Grupo B de forma invicta, com 10 pontos em quatro partidas disputadas.

A equipe ainda disputará duas rodadas e está próxima de garantir a classificação para a semifinal. Precisa de apenas um ponto para confirmar a vaga na próxima fase, sem depender de resultados dos adversários.

Caso pontue na partida desta noite, o Voltaço assegura a classificação antecipada para o mata-mata.

Foto: João Braz/COMKT-VRFC