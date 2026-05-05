Polícia Civil captura condenado por tráfico na Vila Coringa, em Barra Mansa

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado Marcus Montez e em continuidade aos intensos trabalhos de captura de foragidos da Justiça e combate à criminalidade no município, prenderam nesta terça-feira (dia 5), por volta das 10h30, um jovem de 24 anos de idade. Ele foi condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, praticado no ano de 2021 no bairro Vila Coringa, com decisão transitada em julgado. O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Após trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes localizaram o foragido na Vila Coringa, dentro de sua residência, onde foi cientificado do mandado judicial. No momento da abordagem, o rapaz não ofereceu resistência.

O preso foi conduzido à unidade policial e será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para início do cumprimento da pena.

O delegado Marcus Montez ressaltou que “cada ação é resultado de planejamento, inteligência e compromisso com a Justiça” e destacou o número do Disque-Denúncia: WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.