28.3 C
V Redonda
terça-feira, maio 5, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Polícia Polícia Civil captura condenado por tráfico na Vila Coringa, em Barra Mansa

Polícia Civil captura condenado por tráfico na Vila Coringa, em Barra Mansa

Por
FOLHA DO ACO
-

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado Marcus Montez e em continuidade aos intensos trabalhos de captura de foragidos da Justiça e combate à criminalidade no município, prenderam nesta terça-feira (dia 5), por volta das 10h30, um jovem de 24 anos de idade. Ele foi condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, praticado no ano de 2021 no bairro Vila Coringa, com decisão transitada em julgado. O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Após trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes localizaram o foragido na Vila Coringa, dentro de sua residência, onde foi cientificado do mandado judicial. No momento da abordagem, o rapaz não ofereceu resistência.

O preso foi conduzido à unidade policial e será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para início do cumprimento da pena.

O delegado Marcus Montez ressaltou que “cada ação é resultado de planejamento, inteligência e compromisso com a Justiça” e destacou o número do Disque-Denúncia: WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.