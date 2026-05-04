Marcelo Cabeleireiro aponta crise na Saúde do RJ e alerta para riscos na oncologia do interior do estado

O pré-candidato a deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (PSD) voltou a se posicionar sobre a situação da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro, chamando a atenção para as dificuldades enfrentadas no interior e, em especial, para o momento vivido pela oncologia em Barra Mansa.

Ex-deputado estadual e morador do município, Marcelo tem acompanhado a realidade do Hospital Oncobarra, até então referência no atendimento oncológico em diversas regiões do Estado. A unidade enfrenta sérias dificuldades diante da falta de regularidade no repasse de recursos públicos, o que tem impactado diretamente na marcação de consultas, autorização de exames e atendimento a novos pacientes.

Marcelo afirma que a situação exige atenção imediata. “Não dá para tratar saúde com improviso. Quando falta previsibilidade no repasse, quem paga a conta é o paciente que está esperando atendimento”, afirmou.

Ele também destacou o papel estratégico da Oncobarra. “O hospital atende paciente do Sul Fluminense, Costa Verde, Baixada e outras regiões Se essa estrutura enfraquece, o sistema inteiro sente. E no caso do câncer, tempo é um fator decisivo”, disse.

ESTADO – Ao analisar o contexto estadual, Marcelo aponta que, apesar de o Rio de Janeiro contar com uma rede de saúde ampla e estruturada, o sistema enfrenta problemas recorrentes de gestão, com impactos diretos no atendimento à população. Entre os principais pontos, ele destaca a sobrecarga das unidades, a demora no acesso a consultas, exames e cirurgias, além da fragilidade das ações de prevenção.

Para ele, o modelo atual ainda funciona de forma reativa, sem planejamento suficiente para antecipar demandas e organizar o fluxo de atendimento. “Hoje a gente vê um sistema que tem estrutura, mas não consegue responder no tempo que a população precisa. Falta organização, regularidade e prioridade”, avaliou.

Durante seu período na Assembleia Legislativa, Marcelo teve atuação direta em momentos críticos da saúde pública, especialmente na pandemia da Covid-19. Na ocasião, acompanhou e cobrou medidas emergenciais para ampliar a capacidade de atendimento.

Entre as ações, a transformação de unidades de pronto atendimento da Região Leste de Barra Mansa, em polo voltados ao enfrentamento da Covid-19, com estrutura para estabilização e internação de pacientes, além da ampliação da oferta de leitos no Hospital Regional Zilda Arns, situado em Volta Redonda e que atende a 12 municípios, medida considerada essencial para evitar o colapso do sistema naquele período.

Foto: Divulgação