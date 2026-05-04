Fatalidade: Enfermeira de Volta Redonda morre em acidente na BR-354 ao seguir para assumir novo trabalho em MG

A enfermeira Gabrielle Barbosa de Freitas, de 44 anos, moradora de Volta Redonda, morreu na manhã desta segunda-feira (dia 4) após um grave acidente envolvendo o carro que dirigia e uma carreta, na BR-354, em Itamonte, no Sul de Minas Gerais. A colisão aconteceu por volta das 8h30, na altura do km 756. Com o impacto, a vítima acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda no local.

Gabrielle trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho e estava de férias. Segundo informações, ela seguia para São Lourenço (MG), onde iria se apresentar após ser aprovada em um concurso público da prefeitura local para atuar na área da saúde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o impacto da batida foi violento e fez com que a carreta saísse da pista e invadisse um imóvel às margens da rodovia. Apesar do susto, ninguém que estava na residência ficou ferido. O motorista do veículo de carga teve apenas lesões leves, foi socorrido por terceiros e encaminhado consciente para atendimento médico em Itamonte.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atuaram na ocorrência. Os bombeiros realizaram a retirada do corpo das ferragens e o encaminhamento para os procedimentos legais.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Testemunhas relataram que a pista estava escorregadia em razão das chuvas registradas durante a madrugada, o que pode ter contribuído para a colisão.

O corpo da enfermeira foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de São Lourenço e a previsão é que chegue a Volta Redonda ainda na noite desta segunda-feira. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (dia 5), no Cemitério Portal da Saudade, mas o horário ainda não havia sido confirmado até a publicação desta matéria.

Nas redes sociais, colegas de trabalho, amigos e moradores lamentaram a morte de Gabrielle, destacando sua atuação dedicada na saúde pública e o compromisso com a comunidade, especialmente em momentos de maior demanda no atendimento.

Ela deixa dois filhos, de 15 e 17 anos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais