Mário Jorge é o novo técnico do Voltaço

O Volta Redonda FC oficializou, nesta terça-feira (dia 28), a chegada de Mário Jorge como novo treinador da equipe. Mário Jorge, de 48 anos, é natural do Rio de Janeiro e possui ampla experiência na formação de atletas e no desenvolvimento de equipes. O treinador construiu grande parte de sua carreira nas categorias de base do Flamengo, onde conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copa Libertadores da categoria.

Além do trabalho no futebol de base, o profissional também teve oportunidades no comando interino da equipe principal do Flamengo e acumula experiência internacional, tendo dirigido a seleção sub-17 da Arábia Saudita, com destaque para a campanha que levou a equipe à final da Copa da Ásia e à classificação para o Mundial da categoria.

Antes de chegar ao Voltaço, Mário Jorge estava à frente da equipe sub-20 do Internacional.

O novo comandante assumirá oficialmente a equipe no próximo domingo (dia 3), no confronto diante do Brusque, no Estádio Raulino de Oliveira.

O técnico, Mário Jorge chega ao Volta Redonda para comandar o Esquadrão de Aço na continuidade da temporada, buscando evolução consistente da equipe e o alcance dos objetivos do clube na temporada.

Mario Jorge fala pela primeira vez como comandante do Voltaço. “É com grande satisfação que estou assumindo a equipe. Este é o início de um novo ciclo na minha carreira, agora em um clube tradicional do Rio de Janeiro. Tenho certeza de que, juntos, podemos construir uma temporada muito especial. Conto com o apoio de todos vocês para que possamos alcançar nossos objetivos e buscar o acesso à Série B.”

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF