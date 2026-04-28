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Piraí conquista título de Campeão Carioca 2026 de Ginástica de Trampolim com 50 medalhas

Por
FOLHA DO ACO
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A equipe de Ginástica de Trampolim de Piraí sagrou-se Campeã Carioca 2026 no Campeonato Estadual de Ginástica de Trampolim, realizado na Arena Olímpica da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A delegação Piraense encerrou a competição com um total de 50 medalhas sendo 25 de ouro, 16 de prata e 9 de bronze e conquistou o Troféu Campeão Carioca 2026.

Os resultados foram obtidos em diversas categorias e modalidades, incluindo trampolim individual, trampolim sincronizado, duplo mini trampolim e tumbling.

Prefeito Pezão ressalta compromisso com o esporte

O prefeito Luiz Fernando Pezão ressaltou que seu governo vai continuar investindo no esporte “Nosso governo vem investindo casa vez mais no esporte e esse resultado foi extraordinário. Isso nos motiva e mostra que estamos no caminho certo”.

Resultados por categoria
Pré-Infantil Feminino

Valentina de Oliveira Souza Nunes conquistou a 2ª colocação no trampolim sincronizado e no trampolim individual. Maysa de Mello Amorim também subiu ao pódio, ficando em 2º lugar no trampolim sincronizado.

Infantil Masculino

Isaque Bestete Vicente obteve o 1º lugar no trampolim sincronizado, 2º no duplo mini trampolim e 2º no trampolim individual. Caio Luiz Lima conquistou o 1º lugar no trampolim sincronizado e o 3º no trampolim individual.

Inf-Juvenil

Bryan Souza de Mello ficou em 2º lugar no duplo mini trampolim. Thiago Emanuel Silva Ferreira conquistou o 1º lugar no trampolim sincronizado e no duplo mini trampolim, além do 3º no trampolim individual. Antônio Domingos Mendonça Cunha obteve o 1º lugar no trampolim sincronizado, 2º no trampolim individual e 3º no duplo mini trampolim.

Juvenil Feminino

Tabatha Beatriz Oliveira foi destaque ao conquistar o 1º lugar no trampolim sincronizado e no duplo mini trampolim. Laura Lima ficou em 3º no trampolim sincronizado e 2º no duplo mini trampolim. Giovana Viegas obteve o 3º lugar no trampolim sincronizado.

Juvenil Masculino

Kaio Henrique Silva foi o atleta de maior destaque da categoria, conquistando o 1º lugar no duplo mini trampolim e no trampolim individual, além do 2º no trampolim sincronizado. Miguel Asaph obteve o 1º no trampolim sincronizado, 2º no trampolim individual e 3º no duplo mini. Gabriel Andrade Pires conquistou o 1º no trampolim sincronizado e o 3º no duplo mini trampolim. Willian Magno Pires ficou em 2º no trampolim sincronizado e 3º no trampolim individual.

Adulto Feminino

Isadora Tavares teve atuação de destaque, conquistando o 1º lugar no trampolim sincronizado, no duplo mini trampolim e no trampolim individual, além do 2º lugar no tumbling.

Adulto Masculino

Guilherme Andrade obteve o 1º lugar no trampolim sincronizado, 2º no trampolim individual e 3º no duplo mini trampolim. João Guilherme Rocha conquistou o 1º no trampolim sincronizado, 1º no trampolim individual e 2º no duplo mini. Maycon Irineu ficou em 2º lugar no tumbling.

Títulos por equipes
A delegação de Piraí também se destacou nas disputas por equipes, conquistando os seguintes títulos de 1º lugar:

Duplo mini trampolim adulto masculino — Guilherme Andrade, João Guilherme Rocha, Allisson Fonseca e Maycon Irineu
Trampolim individual adulto masculino — Guilherme Andrade, João Guilherme Rocha e Allisson Fonseca
Duplo mini trampolim juvenil feminino — Tabatha Beatriz, Giovana Viegas e Laura Lima
Duplo mini trampolim juvenil masculino — Kaio Henrique Silva, Gabriel Andrade, Miguel Asaph e Willian Magno
Trampolim individual juvenil masculino — Kaio Henrique Silva, Miguel Asaph e Willian Magno
Trampolim individual juvenil feminino — Tabatha Beatriz, Giovana Viegas e Laura Lima
Duplo mini trampolim pré-infantil feminino — Sarah Macedo, Valentina Nunes, Sophie Ferreira e Maysa Mello
Duplo mini trampolim inf-juvenil masculino — Bryan de Mello, Thiago Emanuel Silva e Antônio Domingos
Trampolim individual inf-juvenil masculino — Bryan de Mello, Thiago Emanuel Silva e Antônio Domingos
Saldo final de medalhas
Medalha Quantidade
Ouro 25
Prata 16
Bronze 09
Total 50

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