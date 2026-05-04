Morre terceira vítima de queda de avião em BH; empresário Leonardo Berganholi, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos

Subiu para três o número de mortos no acidente com um avião de pequeno porte que atingiu um prédio residencial na tarde desta segunda-feira (dia 4), em Belo Horizonte. O empresário Leonardo Berganholi, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos após ser socorrido e morreu no hospital, segundo confirmação da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

O acidente ocorreu logo após a decolagem do Aeroporto da Pampulha. De acordo com informações da torre de controle, o piloto relatou dificuldades ainda nos primeiros momentos do voo. A aeronave acabou caindo no estacionamento de um edifício localizado na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na Região Nordeste da capital mineira.

Além de Leonardo, morreram no local o piloto Wellington Oliveira, de 34 anos, e Fernando Moreira Souto, de 36, filho do prefeito de Jequitinhonha. Outras duas pessoas que estavam a bordo – Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, filho do empresário, e Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 – foram socorridas em estado grave e levadas para o Hospital João XXIII.

O avião havia partido de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, com seis ocupantes. Ao pousar em Belo Horizonte, duas pessoas desembarcaram e uma embarcou. Na sequência, a aeronave decolou novamente com cinco pessoas, com destino a São Paulo.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979, com capacidade para até cinco passageiros, além do piloto. A aeronave não tinha autorização para operar como táxi aéreo, ou seja, não poderia realizar transporte comercial de passageiros mediante pagamento.

O grupo a bordo era formado por sócios de uma empresa do setor de tecnologia e cartões. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades aeronáuticas.

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