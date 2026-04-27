Incêndio atinge cantina do Clube Municipal de Barra Mansa e mobiliza bombeiros

Um incêndio atingiu os fundos da quadra do Clube Municipal de Barra Mansa, na manhã desta segunda-feira (dia 27), provocando apreensão entre moradores da região e frequentadores do espaço. O fogo começou na área dos fundos e se espalhou rapidamente, alcançando a cantina.

De acordo com relatos de vizinhos, as chamas avançaram com rapidez, gerando preocupação quanto à possibilidade de maiores danos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e conseguiram controlar o incêndio após atuação no local.

Até o momento, não há confirmações sobre causas do incêndio.

Segundo informações preliminares, a cantina atingida era administrada por um casal conhecido na comunidade, que perdeu todo o material de trabalho. Em nota, frequentadores e parceiros do clube manifestaram solidariedade e já se mobilizam para ajudar na reconstrução, com possibilidade de campanhas de arrecadação.

Apesar dos danos, a estrutura da quadra não foi comprometida. As atividades esportivas seguem mantidas normalmente ao longo da semana.

Foto: Reprodução/Redes Sociais