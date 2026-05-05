Despedida: Sepultamento de enfermeira vítima de acidente em MG será nesta terça-feira em Volta Redonda

O corpo da enfermeira Gabrielle Barbosa de Freitas, de 44 anos, será sepultado às 11h30 desta terça-feira (dia 5) no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. O velório acontece na capela 6 e reúne familiares, amigos, colegas de profissão e moradores que prestam as últimas homenagens.

Gabrielle morreu na manhã de segunda-feira (dia 4), após um grave acidente na BR-354, em Itamonte (MG). A colisão entre o carro que ela dirigia e uma carreta ocorreu por volta das 8h30, na altura do km 756. A enfermeira não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Muito conhecida na rede pública de saúde, Gabrielle atuava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Ela estava de férias e seguia para São Lourenço (MG), onde iria assumir um novo cargo após aprovação em concurso público na área da saúde.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e do SAMU. Com o impacto, a carreta saiu da pista e atingiu um imóvel às margens da rodovia. Apesar do susto, ninguém na residência ficou ferido. O motorista da carreta teve apenas lesões leves.

As circunstâncias do acidente ainda são investigadas. Há relatos de que a pista estava escorregadia por causa da chuva durante a madrugada, o que pode ter contribuído para a colisão.

A morte da enfermeira gerou forte comoção. Nas redes sociais, colegas e pacientes destacaram o comprometimento dela com o atendimento público e o cuidado com as pessoas. Gabrielle deixa dois filhos, de 15 e 17 anos.

A prefeitura de Pinheiral divulgou nota de pesar. Em manifestação oficial, o governo municipal ressaltou a trajetória marcada pela dedicação ao serviço público, pelo cuidado com os pacientes e pelo respeito no ambiente de trabalho.

Foto: Redes Sociais