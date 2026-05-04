Urgente: Avião de pequeno porte atinge prédio residencial em Belo Horizonte; piloto morreu preso às ferragens

Um avião de pequeno porte caiu após atingir um prédio residencial no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (dia 4). Informações preliminares indicam que ao menos uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas.

O acidente ocorreu na Rua Ilacir Pereira Lima. De acordo com relatos iniciais, a aeronave – um modelo bimotor – colidiu com um edifício de três andares antes de cair na área de estacionamento. Imagens feitas por moradores mostram parte da estrutura do prédio destruída e o avião completamente danificado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam a bordo. O piloto ficou preso às ferragens, enquanto os demais ocupantes foram socorridos em estado grave. Ainda não há informações oficiais sobre vítimas no prédio atingido.

Testemunhas relataram que o avião fazia muito barulho antes da queda e teria tentado desviar de uma escola próxima, mas acabou atingindo o imóvel residencial. Há também a informação de que a aeronave havia decolado do Aeroporto da Pampulha e enfrentava dificuldades logo após a decolagem.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram mobilizadas e isolaram a área para garantir a segurança e facilitar o resgate. Pelo menos quatro viaturas atuam na ocorrência.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apontam que a aeronave, um modelo EMB-721C fabricado em 1979, tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

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