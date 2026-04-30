Acidente grave: Carreta tomba na Dutra e deixa um morto e uma ferida em Barra Mansa

Um acidente grave registrado na madrugada desta quinta-feira (dia 30) resultou na morte de um homem de 52 anos e deixou uma mulher de 41 ferida na Rodovia Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O tombamento aconteceu por volta de 0h50, na altura do km 290, no sentido São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, o que provocou o tombamento. Com o impacto, ele e a passageira ficaram presos às ferragens da cabine.

Equipes de resgate foram acionadas, mas o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

A passageira foi retirada das ferragens e levada para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, onde recebeu atendimento médico. A Folha do Aço tenta obter na unidade informações sobre o estado de saúde dela.

Foto: Divulgação/PRF